Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов

На ВДНХ за последние годы привели в порядок свыше 40 объектов культурного наследия. Выставка достижений народного хозяйства остаётся крупнейшей реставрационной площадкой Москвы.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, недавно открылся обновлённый павильон "Советская печать". Там проходят две мультимедийные выставки, рассказывающие о Ван Гоге, а также шедеврах русской живописи.

А в павильоне "Главтабак" появилось пространство, полностью посвящённое чайной культуре. В павильоне "Химия" скоро откроется выставочно-торговый центр, где посетители смогут познакомиться с национальной кухней, танцами и традициями республики Абхазия.

Кроме того, планируют завершить реставрацию главного фасада ресторана "Золотой колос", кафе "Лето", а также павильонов "Охрана природы" и "Оптика".