В Твери сотрудники МЧС спасли девочку с оторвавшейся льдины

В Твери на реке Волге сотрудники МЧС спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине. Они подплыли на надувной лодке и эвакуировали ребёнка в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась.

Подобные случаи весной не редкость. В Петербурге шесть рыбаков сняли с дрейфующей льдины в районе центра "Брусницын". Людей относило в сторону Финского залива, помощь подоспела оперативно и остановила незапланированное путешествие.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на лёд.