Теленок из пробирки родился в Ленинградской области

Прорыв в отечественном животноводстве. В Ленинградской области появился на свет первый теленок с точно заданной генетикой. Бычок, получивший кличку Протос, это результат работы целой команды ученых. Специалисты из Петербурга разработали уникальный метод резкого улучшения породы крупного рогатого скота с помощью биотехнологий.

Сердечные тоны ясные, легкие чистые. Аппетит отменный – растет, как на дрожжах. Точнее, молоке. Коровьем. За сутки три с половиной литра и обязательно теплого.

Казалось бы, ничего необычного. Голштинский теленок. Ему уже три недели, крепко стоит на ногах. Но ему дали имя Протос от греческого "первый". И это настоящий научный прорыв.

Протос - победитель генетической лотереи. Его отец - аристократ племенного мира. Американский бык по кличке Баркип с высочайшим индексом племенной ценности. Мать - рекордсменка из Ленинградской области. Ее надои за одну лактацию - 14 тысяч килограммов молока. В два раза больше обычных российских коров. Но родителей Протос не видел - его выносила суррогатная мама.

"Работает компьютер, математическая модель, изучает всю родословную до десятого колена, что по отцу, что по маме. В результате получаем нужный результат, и мы уже гарантированно получаем. Теленка, который будет давать не менее 14 или не менее 20, или теленок, который будет давать жирность 4,5 и белок не менее 3,8", - сообщил Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Амбиции Протоса не только просчитаны, они записаны в его ДНК. Он не первый теленок из пробирки - такие эксперименты в России уже были. Но Протос - первый, кого буквально сконструировали под микроскопом. Сельское хозяйство с элементами научной фантастики.

"Это более современная технология, in vitro, потому что мы берем яйцеклетку и все процедуры дальше происходят в лаборатории. Но это требует организации лаборатории с определенным уровнем стерильности. Это должна быть стерильная лаборатория, где организована вентиляция, где есть ламинарные боксы", - пояснил Георгий Никитин, доцент кафедры генетических и репродуктивных технологий СПбГУВМ.

Под контролем УЗИ тонкой иглой ооциты - женские половые клетки - берут от высокоценных коров-доноров. В лаборатории их оплодотворяют. Культивируют эмбрионы в специальных инкубаторах. На ранней стадии проверяют маркеры продуктивности, здоровья, устойчивости к заболеваниям. Лучших везут на ферму и подсаживают корове-реципиенту.

"Как раз такие реципиенты есть, менее продуктивные, которые, в принципе, либо идут на выбраковку, но физиологически они здоровы и подходят как мамки быть. И они уже вынашивают плод, высокоценный плод, который в дальнейшем будет уже, тем самым мы сможем в течение 2-3 лет заменить целиком стадо", - рассказал Кирилл Племяшов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН.

Новый метод, где всё решает генетика, математика и научная дерзость, ускоряет селекцию на 40 процентов. Протос запрограммирован на успех, но точные племенные характеристики станут понятны через полгода.

Сейчас петербургские ученые и фермеры Ленинградской области думают, как тиражировать технологию коровьего ЭКО - сделать ее дешевле. А символ новой эпохи в животноводстве снова просит молока.