"Сам стал лысой бабкой-голодранкой": лишившийся волос Гоген Солнцев боится смотреть на себя в зеркало

Гогену Солнцеву нужен адвокат. У шоумена одних претензий на 3 миллиона рублей, и это не считая сгоревших на голове волос. По словам Солнцева, в московском салоне красоты ему сожгли всю шевелюру. Представительница салона всё отрицает.

"Он пришёл, ну, я посмотрела, что волосы в очень плохом состоянии и такие вот, ну, как ранее их как будто бы осветляли, но не дотянули. Они такие вот рыжие и какие-то очень поврежденные. Я подумала, может быть, кератиновое выпрямление было. И поэтому я делала тест-прядь. С тест-прядью мы сидели 20 минут. Я посмотрела по тест-пряди, что спустя 20 минут всё ок. И мы нанесли на всю голову. Я сказала, что время выдержки 20 минут, после мы проверяем и, скорее всего, будем смывать. И, собственно, после этого он чуть посидел и сказал, что выйдет покурить", - говорит Валентина Соболевская, мастер по окрашиванию волосы.

Тут бы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Но в тот день они, как назло, не работали. Поэтому давайте послушаем Гогена и сразу оговоримся: эта история не для слабонервных.

"Она начала, как сказать... фольгу раскручивать и как бы вытягивать её. И получается, что я смотрю, а она вытягивает фольгу вместе с волосами. Я как бы не понял... То есть у меня как бы уже перестала жечь голова, то есть я уже ничего не чувствовал, а как бы увидел в зеркале, что вытягивается вместе с волосами фольга", - уверяет Гоген.

Версии расходятся

Звучит как сценарий для очередной части фильма про пилу или для очередного ток-шоу.

— Так, посмотрите сейчас, что мне сделала мастер. У меня просто сожглись все волосы. Вы чего сделали?!

— Молодой человек, вы сами ушли...

— Вы чего сделали?! У меня все волосы сожглись! Вы в своём уме?! Ты дура, что ли?! Чего ты мне сделала с волосами?! Она мне волосы сожгла, посмотри, все!

Не хочется и думать, что это очередной хайп, поэтому давайте разберёмся, кто кого и как тут обжёг.

"Если ему нанесли бы 12-процентный оксид, как он говорит, он даже пяти минут не отсидел бы, потому что у него голова горела бы. Он, скорее всего, чувствовал небольшое жжение. Скорее всего, ему нанесли 6-процентный и фольгой обмотали, и он ушёл надолго, больше, чем 20 минут. И из-за этого у него случился ожог. И он решил на этом хайпануть", - говорит Павел Керимов, блогер, парикмахер.

Сам во всем виноват?

Салон в центре Москвы Гогену посоветовала подруга, та самая, которой два года назад в этом же салоне якобы криво подстригли чёлку. Даже не задумывайтесь над тем, в каком месте здесь спряталась логика. Но Солнцев решил рискнуть. Нужно было срочно осветлить волосы перед очередным проектом. И вот результат.

"А они такие начали знаете что говорить? "Вас больше часа не было, вы сами передержали". Вот такая глупость несусветная. Потом начались аргументы: "Я вас предупреждала, что у вас пережжённые мёртвые волосы". Она мне такого вообще не говорила. И что тонкий волос. Ну то есть всё, все оправдания мира, которые только можно было придумать, она мне их все начала вываливать", - утверждает Солнцев.

Версия представительницы салона, который, к слову, находится не в центре, а на самом юге столицы, такова: Солнцев сам во всём виноват. Ушёл на улицу, передержал краску, а потом устроил скандал.

"Не было его около двух часов. Ну как, я ему названивала, вот. Он не брал трубку. И после он вернулся, я стала говорить: "Ну, вы где были?" Как бы всё такое. Я говорю: "Ну вот, вы ходили, смотрите, что произошло". И, собственно, на этом моменте он начал как бы орать, снимать на телефон. Ну, то есть я думаю, что он, может быть, заранее придумал эту ситуацию", - уверяет Валентина Соболевская.

Хайп на гладком месте

По словам Гогена, он действительно выходил на воздух, с пакетом на голове и в капюшоне. Ну а что такого? Захотел попить кофе. Правда, непонятно, на сколько выходил, на десять минут или на час. Тут показания заинтересованных сторон разнятся.

"Это совершенно придуманная, выдуманная история. Мы помним, в своё время был Бари Алибасов, который выпил "Крота", для того чтобы у "На-на" появились всё-таки, уже наконец-таки эти туры. Теперь мы видим похожую историю, только уже с никому не известным Гогеном Солнцевым, который себе якобы сжёг волосы. Ну, господи, сценарий один и тот же", - считает Олег Цуриков, светский обозреватель.

Сравнение с Алибасовым Гогену вряд ли понравится. Впрочем, как и Бари Каримовичу. Но параллели напрашиваются. Заслуженный продюсер выпил средство для прочистки труб и попал во все новости.

Захотел миллионы

Заслуженный шоумен утверждает, что ему сожгли волосы, и требует 3 миллиона компенсации. Правда, по словам стилистов, реальная цена вопроса - тысяч 200.

"Сам ожог - это неприятная тема, но на волосяные фолликулы, к счастью, это никак не действует. Рост волос будет точно такой же. Я уверен, что пройдёт время и он в этом убедится", - полагает Женя Лебедев, стилист по волосам.

Сам Гоген настроен серьёзно. Ходит на перевязки, пьёт обезболивающее, мажет голову сметаной, да не простой, а 20-процентной - так врач посоветовал. И ждёт экспертное заключение трихолога, чтобы понять, какой процент его шевелюры полностью уничтожен. От этого зависит тяжесть вреда здоровью и суммы иска.

"Я привык доверять, вот как врачам в белых халатах. Ты им доверяешь, врачам? Доверяешь. Так же и стилистам, визажистам, цирюльникам. Ты же доверяешь, думаешь, что он знает свою работу наизусть. И как-то, не глядя, вот доверяешь себя в руки им, а оказывается, что можно попасть так, что сейчас, может быть, придётся даже кожу пересаживать просто на голову", - говорит Гоген Солнцев.

"Во всем видит треш-контент"

Пока Гоген лечит ожоги, мы кратко напомним его биографию, только важные вехи. Сначала он искал славу и счастье на реалити-шоу "Дом-2". Потом был мем "Адвокат".

А вскоре слава и счастье настигли Гогена одновременно. Он женился на 63-летней Екатерине Терешкович, потом развёлся и тут же женился на её дочери Полине. Та родила ему сына Ваню, но ДНК-тест показал, что ребёнок не от Гогена и не от его ассистента, которого он подозревал в измене с женой. А от кого - до сих пор загадка для всего прогрессивного человечества. Впрочем, для непрогрессивного тоже. Но мы сейчас не об этом.

"Я думаю, у Гогена уже размыто вот это понятие, где нормально и где нет. Он во всём уже видит треш-контент, ему вообще абсолютно неважно, кто его смотрит, кто его аудитория. Он умеет строить контент только таким образом, только через какие-то скандалы, через какие-то происшествия, через вот этот треш", - говорит Александра Сухорукова, блогер.

46-летний Гоген тщательно следит за своей внешностью, всё-таки лицо - его рабочий инструмент. Пластику он делал в прямом эфире, не стесняясь камер. Последняя операция длилась девять часов, пока анестезиолог не сказал: "Хватит", - иначе бы пациент имел все шансы не проснуться.

"Две круговых у меня было подтяжки, подбородок вставляли, скулы убирали, поднимали эти... Ну, всё делали, наверное. Так-то уже сколько лет? За 15 уже много чего поделали", - говорит Гоген.

Теперь к списку добавилась сожжённая голова. Гоген говорит, что боится смотреть на себя в зеркало.

"Помните фильм "Дэдпул"? Я больше всего боюсь, что у меня такое останется на башке, вот это, как у Райана Рейнольдса", - сокрушается шоумен.

"Сижу как бабка лысая"

Да такая жизнь, как у Гогена, Дэдпулу и не снилась. В Таиланде, откуда Солнцев вернулся накануне происшествия с волосами, он утверждает, что отдыхал с двумя 70-летними театралками по их же приглашению.

"Бабки-то не просто там голодранки, они всё-таки обеспеченные, поэтому можно сказать, что меня как бы пригласили за компанию. Вот как. Теперь сам лысый, как бабка, сижу, как третья бабка", - шутит Солнцев.

Лысый, обожжённый, с претензией на 3 миллиона, Гоген Солнцев требует справедливости. Правда, какой именно, не очень понятно. То ли денег от салона, то ли внимания от зрителей, то ли просто повода снова появиться в эфире. Благо волосы должны отрасти. А Гоген наверняка найдёт, чем опять удивить своих умудрённых жизненным опытом поклонниц. Главное, чтобы камеры работали.