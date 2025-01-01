Задержаны участники теракта против главы совета депутатов Новой Каховки

Задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту в отношении представителя власти Херсонской области, который был совершен в октябре 2025 года. Об этом рассказала в четверг, 19 марта, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как уточняется в MAX-канале ведомства, житель Херсонской области связался с украинскими спецслужбами и предложил устраивать теракты против представителей власти. К этим планам мужчина привлек своих знакомых.

Получив от представителей киевского режима компоненты взрывных устройств, злоумышленники собрали бомбу, разместили ее при входе в административное здание и подорвали, когда рядом проходил председатель совета депутатов Новой Каховки. От полученных травм мужчина умер, ранения получили еще две женщины.

Преступники замышляли еще ряд подобных терактов, но их планы были вовремя сорваны. Суд арестовал всех задержанных.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Башкирии подростка, который по заданию украинского куратора планировал устроить теракт в православном храме 12 апреля, когда верующие будут праздновать Пасху.

В МВД объяснили, как не стать жертвой вербовки в интернете, где преступники нередко подыскивают исполнителей терактов и диверсий. В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении явных признаков вербовки или давления со стороны неизвестных необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.