"Идет поражение мозга": онколог озвучил печальный прогноз для больной раком Лерчек

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

13 марта Валерия начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, почему у Валерии могла возникнуть слепота и оценил шансы на выздоровление. "Имея онкологическую патологию, тем более четвёртой стадии, мы не можем исключать, что идёт поражение головного мозга. Тогда зрительный центр страдает, и у него падает зрение. Иногда это провоцирует химиотерапия", — объяснил специалист.

По словам онколога, стопроцентно эффективного способа лечения рака все еще не изобрели. И в той стадии болезни, что у Лерчек, хороших прогнозов ни один специалист дать не сможет.

"Тут много аспектов, но надеяться на то, что мы вылечим пациента в такой стадии... Это маловероятно, потому что клетки могут замирать, не проявлять никакой активности, из кровотока ничего не брать. Болезнь может вернуться, бывает, через 20 лет и через 10 лет. Поэтому никаких гарантий. Но бороться нужно", — отметил врач в беседе с Day.ru.