Сильнейшая магнитная буря продлится до шести дней

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в четверг, 19 марта, в Лаборатории солнечной активности ИКИ Российской академии наук.

Как подчеркнули ученые, которых цитирует "Интерфакс", это явление станет следствием сочетания нескольких факторов, в том числе — несколько выбросов солнечной плазмы в начале недели. На ситуацию могут повлиять и корональные дыры, расположенные на обращенной к Земле стороне Солнца.

Магнитосфера Земли из-за этого может оставаться в возмущенном состоянии не менее шести дней — до 24 марта. Пик магнитной бури, по прогнозам экспертов, может прийтись на период с 19 по 21 марта, за этим последует слабеющий "хвост".

Приятным спутником магнитной бури могут стать полярные сияния. Поскольку пики магнитных возмущений будут приходиться на темное время суток, вероятность наблюдения всполохов в небе довольно высока до широт 50-55 градусов.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

При магнитных бурях некоторые люди жалуются на недомогание, головную боль, слабость, скачки давления и другие неприятные проявления. В официальной медицине нет единого четкого диагноза для этого состояния — лечение носит симптоматический характер. Медики советуют не переутомляться, соблюдать режим дня и выполнять все рекомендации лечащего врача.