Юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке

В Москве в массовой драке на автомойке пострадал человек

Инцидент произошел на 6-й Нововатутинской улице в Троицке. 19-летний приезжий ударил оппонента ножом, заявила столичная полиция. Источник ТАСС сообщает, что в конфликте участвовали 10 человек, он закончился потасовкой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него проникающее ранение грудной клетки.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 20-летний футболист "Урала" Даниил Секач убил женщину в квартире в Москве. Он забрал деньги, украшения и другие ценности из сейфа и ушел. Спортсмена задержали в гостинице на Звенигородском шоссе.