В Соединенных Штатах реализуется спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией. Такое предупреждение сделала член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Как подчеркнула конгрессвумен, речь идет про "скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников", авторы которой стремятся разрушить налаживаемый диалог Вашингтона и Москвы.

Однако, заверила Луна, Соединенные Штаты по-прежнему "активно участвуют в переговорах с Россией о мире (на Украине) — никому не удастся помешать этому", хотя и "появляется много заведомо ложной информации по этой теме" (цитаты по ТАСС).

Ранее в Кремле подчеркивали, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу, хотя много всего было испорчено предыдущей американской администрацией. Чтобы исправить эти ошибки и реставрировать отношения, потребуется время и воля обеих сторон.

При этом источник в Белом доме утверждал, что Вашингтон рассматривает сближение с Россией как стратегический шаг, направленный против дальнейшего укрепления Китая. Результат налаживания диалога с Москвой может оказаться "очень-очень выгодным" для американской стороны.