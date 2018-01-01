Родившая третьего сына Регина Тодоренко сделала заявление о своей болезни: печальные подробности

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Уже через несколько месяцев у пары родился первенец — сын Майкл. Летом 2022 года супруги вновь стали родителями — на свет появился Мирослав. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, его назвали Федором.

Телеведущая старается совмещать карьеру и заботу о детях, однако, как оказалось, такой ритм дается ей непросто. Звезда "Орла и решки" признается, что практически не дает себе отдыха.

Сейчас Регина одновременно задействована в двух проектах, причем съемки проходят в разных странах. Она ведет шоу "Ставка на любовь" на Бали и параллельно работает в качестве судьи в проекте "Маска". Такой напряженный режим, по словам звезды, серьезно истощил ее силы.

Из-за плотного графика Тодоренко столкнулась с проблемами со здоровьем. 35-летняя многодетная мама рассказала, что слегла от переутомления.

"Лежу с маститом. Вернее, с ознобом и маститом", — пожаловалась звезда ТВ на своей странице в соцсети.

Регина призналась, что после родов ей казалось, что она всесильная и может все — работать, часто летать, сниматься, не спать ночами, кормить младенца грудью, много заниматься спортом. Но оказалось, что ведущая обманывала себя.

"Женщина, которая родила шесть месяцев назад, еще очень хрупкая. Ее надо беречь… У каждой женщины свой ритм, свое тело, своя история", — заключила она.

Ранее организм посылал Тодоренко тревожные звоночки, но Регина думала, что это просто усталость и недосыпы. Регина отмахивалась от признаков болезни, говоря, что сама выбрала такую жизнь.