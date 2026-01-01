Путин наградил паралимпийцев за победы на Играх в Италии

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за их достижения на зимних Играх в Италии.

Он проявили настоящую стойкость и волю к победе на XIV паралимпийских играх говорится в тексте указа.

Россия заняла третье место в медальном зачете зимних Игр- 2026 и установила уникальный рекорд: всего шесть спортсменов заработали 12 медалей, восемь из которых — золотые. Первое и второе место достались Китаю и США.

Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.