Россиянам объяснили, кто рискует заболеть пастереллезом

Пастереллез относится к зоонозным заболеваниям — это инфекция, способная передаваться от животных к человеку. Соответственно, нельзя исключать риск заражения людей в связи со вспышкой пастереллеза в отдельных регионах России. Риски дальнейшего распространения инфекции оценила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Как подчеркнула эксперт, на практике, заражение человека пастереллезом от животного случается редко. В группе риска находятся фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

В случае инфицирования болезнь может протекать в легкой форме у людей с хорошим иммунитетом, однако грозит осложнениями лицам со сниженными защитными функциями организма, предупредила Мясникова в комментарии РИА Новости.

Тем временем глава Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что регион после выявления нескольких очагов пастереллеза пересмотрит нормы, связанные с содержанием домашнего скота, чтобы "не создавать риски таких ситуаций в будущем". Губернатор подчеркнул, что в условиях распространения пастереллеза изъятие и забой скота являются "строгими, но абсолютно необходимыми ветеринарными мерами" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в ситуации с пастереллезом "регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром", а Минсельхоз ведет координационную работу. Все требуемые меры принимаются.