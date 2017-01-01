Маша Баталова после смерти родителей получила баснословное наследство, но не поделилась со старшей сестрой

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля этого года похоронила мать. Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но, как выяснилось, за Марией есть кому присмотреть. И это не чужой для нее человек. У дочери Гитаны Леонтенко есть старшая сестра. Надежда Баталова была рождена в первом браке Алексея Баталова. Ходили слухи, что первая дочь актера на него в обиде и не общается с Марией, но это оказалось ложью. Сестры общаются и поддерживают друг друга.

К тому же Маша не осталась без средств. Родители завещали ей недвижимость и деньги на счетах в банках. Все наследство Баталовой оценивается в 500 миллионов рублей.

При чем Надежде из этих денег не досталось ни копейки. Накануне Баталова-старшая пришла на шоу Дмитрия Борисова и рассказала, что отец ею гордился, видел, что всего в жизни она добивается сама, а потому рассудил, что лучше все оставить младшей дочери-инвалиду.

Старшая дочь не стала просить Баталова вписать в завещание и ее. Надежда считает это неприемлемым.

"Как вы себе представляете такой разговор со своим родителем: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею разговаривать", — пояснила она.

Актер сделал все, чтобы Мария ни в чем не нуждалась, могла нанять себе сиделку и жить полноценной жизнью. Младшая дочь Баталова из-за болезни обучалась на дому. Она смогла окончить сценарный факультет ВГИКа, выпустила книгу.

По словам Надежды, младшая сестра вполне дееспособный человек и может позаботиться о себе, хотя и нуждается в помощи. Особенно теперь, когда вся страна узнала, какие деньги достались Маше.

"Сумма крупная, может привлечь недоброжелателей. Поэтому в квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания, ведения быта. Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду присматривать. Я не чувствуют какой-либо опасности от тех людей, которые ее окружают", — отметила Надежда.