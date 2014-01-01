Украинские националисты атаковали с помощью летательного беспилотника детский сад в Скадовском округе Херсонской области. Об этом рассказал в четверг, 19 марта, глава региона Владимир Сальдо.

Как уточнил губернатор в своем MAX-канале, в селе Михайловка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждено здание котельной детского сада "Солнышко".

Из подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) детсада были эвакуированы 35 человек, в том числе 30 детей. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что всего лишь за одну неделю марта почти 40 мирных жителей российских регионов погибли при ударах ВСУ. За тот же срок были ранены 202 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 3 марта подчеркивал, что "немногие знают о том (точнее, не хотят знать), что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны вооруженных сил Украины пять раз". Дети Донбасса растут под обстрелами ВСУ с 2014 года, причем сотни из них погибли и были покалечены.