В Москве школьники едва не потеряли зрение из-за эксперимента с бытовой химией

В Москве двое 15-летних школьников решили повторить эксперимент из интернета и едва не остались без зрения.

Парни смешали бытовую химию у себя дома. Случилась неконтролируемая реакция, последовал взрыв. Смесь попала на лицо подростков, они получили серьезные ожоги глаз.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели серию операций и комплексную терапию, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы,

Одному ребенку удалось полностью восстановить зрение, другому – на 60%, хотя при подобных повреждениях существовал высокий риск полной слепоты.