Соединенные Штаты должны обеспечить Европе место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам главы германского правительства, "не может быть такого, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев".

Набросившись на Вашингтон с упреками, Мерц потребовал привлечь европейцев к принятию ключевых решений относительно Украины, сообщает Die Welt.

Подключать к переговорам по Украине европейцев, несмотря на их попытки добиться места за переговорным столом, Москва не собирается. Источники рассказали, что помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков продемонстрировал исключительную несговорчивость и дал отрицательный ответ на соответствующие просьбы советников президента Франции.

Источники между тем не раз предупреждали, что Вашингтон оставит Европу за бортом обсуждения мирного плана по Украине. В ответ на это верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что "для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы".