ЕС решил сурово наказать Венгрию за блокировку кредита для Украины

Евросоюз готовится к крупной конфронтации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в свете блокировки Будапештом кредита Украине по линии ЕС.

Как пишет Politico, решения о дальнейших шагах Брюссель будет принимать в зависимости от исхода парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Если Орбан будет переизбран, "в группе стран состоится серьезный разговор о том, как действовать в будущем".

Власти Евросоюза не исключают, что им придется подать судебный иск против венгерского лидера "за препятствование предоставлению кредита" киевскому режиму.

Ранее в Евросоюзе отмечали, что интеграционное объединение столкнулось с одним из худших внутренних кризисов за все время из-за отказа Венгрии поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Между тем ходят слухи, что ЕС может выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов — это не потребует одобрения всех членов интеграционного объединения. В таком случае киевский режим мог бы рассчитывать на треть заблокированной Будапештом суммы, чтобы "полгода оставаться на плаву".