Избитой до полусмерти модели Анжелике Тартановой установили титановую пластину в череп. Фото из больницы, на которое больно смотреть

Модель Анжелика Тартанова в конце ноября прошлого года попала в больницу без сознания. Девушку избили до полусмерти. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Сейчас самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Девушка помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, которого обвиняют в избиении, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. Более того, модель простила обидчика и не будет с ним судиться.

Анжелика сосредоточилась на лечении. Она все еще находится в больнице. На днях ей провели сложную операцию на черепе. Тартановой поставили титановые пластины, так как после трепанации у нее отсутствовала половина черепа. Сейчас модель приходит в себя.

"Пару дней назад Анжелике провели долгожданную операцию по установке пластины. Все прошло успешно, и сейчас она уже переведена в обычную палату. Это важный шаг на ее долгом пути к восстановлению", — сообщили в фонде "Память", который собирал средства на лечение Тартановой.

На сайте фонда разместили и фотографию Анжелики. На снимке модель лежит на больничной койке, она одета в розовую футболку и прикрыта одеялом. Взгляд Тартановой при этом устремлен в стену. Несмотря на пережитые страдания, Анжелика борется за жизнь и делает все, чтобы поскорее вернуться домой.