В Москве обсудили борьбу с кибермошенничеством

Борьбу с кибермошенничеством, создание новых механизмов защиты от преступников в сети интернет обсуждают сегодня в Москве. Этой актуальной теме посвящен круглый стол, организованный столичным Союзом журналистов.

Участники, среди которых представители власти, правоохранители, ученые, эксперты и специалисты по информационной безопасности, представили свои идеи, как противостоять серьезному вызову, с которым сталкиваются граждане.

"Кибермошенничество сегодня - это и миллионы, миллионы денежных средств, которые изымаются и идут зачастую нашим врагам непосредственно, во вражеский стан направляются. Это гибель людей, гибель детей, это совершение преступлений, это совершение диверсий в отношении граждан нашей страны и в отношении нашего государства", - отметил Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец".