Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в ДНР.

Федоровку Вторую взяли бойцы группировки "Южная", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Она расположена в Артемовском районе.

Павловка перешла под наш контроль в результате решительных действий группировки "Центр". Населенный пункт расположен в Краматорском районе, на восточном берегу реки Полтавка.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Александровку в ДНР.