Собянин и Птицын открыли 21 участок мировых судей в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции сразу два здания для мировых судей. В новых условиях заработали свыше 20 участков. Дом правосудия в районе Орехово-Борисово Южное глава города посетил лично.

Просторно, светло и главное - удобно. После реконструкции это здание теперь называется Дом правосудия. Здесь разместились 14 участков мировых судей Нагатинского района. В целях безопасности - установлены системы видеонаблюдения, оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях.

"Созданы комфортные условия для посетителей судебных участков. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан. Так называемая безбарьерная среда", - рассказала Анна Тюрденёва, мировой судья.

А еще удобная навигация. Залы судебных заседаний максимально комфортные. Один оборудован изолированной бронированной кабиной для подсудимых. Появилась возможность и проведения заседаний дистанционно в онлайн-формате, если кто-то из участников, например, находится не в Москве.

"У нас в каждом зале теперь видеоконференцсвязь есть. Раньше у мировых не было. Для проведения видеоконференцсвязи нужно было ездить в районный суд. Прогресс не стоит на месте", - отметила Оксана Зорина, помощник мирового судьи.

И даже самые обычные вещи теперь тоже организованы по-современному. Святая святых - архив и шкафы для вещественных доказательств. Здесь все удобно и под контролем.

С новосельем сотрудников Дома правосудия на Домодедовской улице поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

"Мировые судьи являются важнейшей частью судебной системы. В Москве рассматривают огромное количество дел. За прошлый год мировые судьи рассмотрели 2,5 млн различных дел: гражданских, уголовных. Это огромная масса работы, и очень важно, конечно, чтобы мировые судьи находились в комфортных условиях, чтобы были современные места, оборудованные всем необходимым, чтобы была цифровизация участков мировых судей, так, чтобы было комфортно и самим судьям, и москвичам справлять правосудие по тем делам, которые рассматривают мировые судьи. Хотел, пользуясь случаем, поблагодарить состав мировых судей, их аппараты за ту огромную работу и за то, что достойно несут на себе эту нагрузку", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

"Конечно же, это грандиозный масштаб. И строительство районных судов, и строительство судебных участков мировых. От того, как рассматривают судьи дела, от того, в каких помещениях они находятся, с какой оперативностью - укрепляется и судебная власть. И самое главное - власть всего нашего города", - отметил Михаил Птицын.

В режиме видеоконференцсвязи мэр Москвы вместе с председателем Мосгорсуда пообщались с сотрудниками еще одного обновленного Дома правосудия в районе Чертаново Центральное. Там разместились 7 участков мировой юстиции.