Московские школьники помогли разработать дрон-спасатель

Дрон-спасатель и принтер для слабовидящих! В рамках "Индивидуального проекта" московские школьники изобретают действительно нужные устройства.

Когда-то вместе со сверстниками запускала бумажные самолётики, но размер и строение летательных аппаратов Арины изменились. Теперь они будут иметь вполне конкретное применение: спасать жизни.

После появления дисциплины "Индивидуальный проект" старшеклассница Арина решила: будет разрабатывать дрон-спасатель. Взяла в напарники одноклассницу. Одна создавала план проекта, другая искала комплектующие.

На помощь пришёл новый учитель. Оказалось, что тема проекта – дело его жизни. "Ещё далеко в детстве хотел стать лётчиком. Не совсем, конечно, получилось, но получилось стать оператором беспилотника", - рассказал Евгений Авдонин, педагог дополнительного образования, руководитель проектного офиса инженерного класса.

Одноклассницы предлагали варианты дрона – учитель дорабатывал, подсказывал помогал. Полгода работы - и дрон готов! Дальность полёта 15 километров, грузоподъёмность 700 граммов: как раз вес стандартной аптечки. Раскраска аппарата - красно-белая, чтобы издалека заметили: помощь рядом.

"Случилось какое-то происшествие, скорая туда проехать не может, но может долететь, зато дрон и естественно на месте любой человек знает основы медицины и сможет оказать хоть какую-то, но помощь до прибытия той самой скорой помощи", - пояснила ученица Арина Фролова.

А вот слабовидящим помощь требуется даже в стенах собственного дома. Разработка "Простых наклеечек" у Димы заняла полтора года. За время работы освоил ряд дисциплин от 3D моделирования до программирования. А у педагогов была цель найти уязвимые места изобретения.

Слабовидящий человек наговаривает текст на телефон, и из принтера он тут же выходит в переводе на шрифт Брайля. Со своим изобретением Дима вышел в финал всероссийской олимпиады школьников. Дело за малым: нужно получить патент и реализовать проект.