В Госдуме предложили привязывать полис ОСАГО к водителю вместо автомобиля

Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) нужно привязывать к людям, а не к транспортным средствам. Такую инициативу озвучил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий критически высказался о действующей системе, в которой полис ОСАГО выдают на конкретный автомобиль с возможностью вписать в страховку несколько водителей.

Как подчеркнул Нилов, нужно расширить права россиян, чтобы они, застраховав свою гражданскую ответственность, получали возможность управлять любыми легковыми автомобилями, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страховка для автомобилистов подорожала, поскольку Центробанк расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта. Подорожание полисов затронет прежде всего тех, кто регулярно становится виновником ДТП — именно они формируют основную нагрузку на страховые компании.

Госдума тем временем приняла поправки, которых ждали многие водители. Согласно этим коррективам, штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО допускается выписывать всего один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения. Прежде водителя можно было наказывать рублем за отсутствие ОСАГО неограниченное количество раз каждый день.