В Подмосковье пресекли кражу антиквариата из частного дома

В Подмосковье росгвардейцы пресекли кражу антиквариата из частного дома. Мужчину задержали, когда он с похищенными вещами пытался покинуть жилище.

Он вскрыл окно, забрался в дом, но даже не подозревал, что строение находится под охранной Росгвардии. Собрав иконы, антикварные предметы, книги и банкноты Царской России, мужчина вылез через окно и с удивлением обнаружил, что его уже ждали.

Уставлено, что стоимость похищенного - более 100 тысяч рублей, а задержанный ранее был судим за аналогичное преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.