В Москве ограничат движение в связи с празднованием Ураза-байрама

Информация для автомобилистов. Предстоящей ночью и утром будет ограничено движение сразу в трёх округах Москвы. Связано это с празднованием Ураза-байрама.

Ограничения будут действовать вблизи Соборной, Исторической, Мемориальной и суннитской мечети Ярдям. В центре города проезд закроют на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской. А также в прилегающих переулках.

На западе Москвы перекроют съезды с проспекта Генерала Дорохова. А также улицу Минская. На северо-востоке закроют улицы Хачатуряна и Каргопольскую. Снимать ограничения будут ближе к полудню.