Песков: Киев усилил попытки ударов дронами по инфраструктуре газопроводов

Действия киевского режима способны еще сильнее дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире. Об этом предупредил в четверг, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал активизацию попыток украинских националистов ударить беспилотниками по инфраструктуре газопроводов в Черном море — "Турецкого" и "Голубого" потоков.

Как подчеркнул Песков, такие безответственные и бездумные действия Киева "в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно", грозят лишь ухудшить ситуацию в энергетике, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о подготовке Киевом подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. Трубопроводы поставляют российский газ в Турцию через Черное море, а вторая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что ударами по российской газовой инфраструктуре киевский режим стремится усилить хаос на рынке газа, где и так уже наблюдаются признаки энергетического кризиса. Кроме того, Украина мечтает разрушить репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов.