Кремль оценил вопиющее решение Польши выдать Украине археолога Бутягина

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева является чрезвычайно проукраинским. Об этом заявил в четверг, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов", Песков пообещал, что "эта работа будет делаться", но относительно дальнейшего развития ситуации "прогнозы я не стал бы какие-то делать".

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский письменно обратился к польскому министру юстиции Вальдемару Журеку от имени научного сообщества музея. Пиотровский указывал на то, что экстрадиция Бутягина на Украину может поставить под угрозу его здоровье и жизнь, а также создать "чрезвычайно опасный прецедент преследования человека за его профессиональную деятельность".

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин напомнил, что если прежде "украинский режим мог достать за границей только своих бывших граждан, пусть и с паспортом России или США", то теперь ситуация иная: Бутягин никогда не являлся гражданином Украины. Преследование археолога за его работу — вопиющий случай: "Я бы еще мог понять прессинг в сторону политиков или активистов, но преследование ученых-историков — это что-то новенькое в новейшей истории" (цитаты по ТАСС).