Вылившая на Умара Джабраилова ушат помоев дочь набросилась на мать: "Не выразила соболезнования, даже не позвонила"

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой.

Джабраилова похоронили в Чечне. Его дочери на траурную церемонию не явились. Одна из наследниц бизнесмена Альвина делится своей болью в Сети. Особо девушку огорчает, что от миллионов папы ничего не осталось. "Он все потратил — на Наоми Кэмпбелл, на вечеринки, яхты, чтобы произвести впечатление на Пи Дидди. Дарил деньги направо и налево, вкладывал миллионы и миллиарды, в том числе в Чечне", — заявила Альвина.

А после наследница рассказала, что ее отец не был хорошим человеком. Мол, и ее с детства к алкоголю приучал, и не любил никого. "В итоге он умер ужасно — его убили, как собаку", — делилась на своей странице в соцсети Альвина.

Теперь же девушка набросилась с обвинениями на мать. Дескать, в своем горе она осталась одна, а самые близкие люди — мама и бабушка — не поддерживают. В тяжелый момент Альвина может быть откровенной только с подписчиками в Сети.

"И чтобы вы понимали: моя бабушка даже не выразила мне соболезнования. И мама тоже. Даже не позвонила. Вот такие они, какие уж есть", — сокрушается дочь бизнесмена.

Отметим, что имя матери Альвины держится в секрете. Женщина живет в Европе, где и ее дочь, на похороны бывшего возлюбленного она также не приезжала.