MAX получил статус социальной сети

Национальный мессенджер MAX получил официальный статус социальной сети. Это подтвердили в четверг, 19 марта, в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство пояснило, что это означает особые требования к владельцам каналов с аудиторией, превышающей 10 тысяч подписчиков: они обязаны передать сведения о себе в Роскомнадзор, который ведет реестр регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек.

Такая регистрация обеспечивает защиту от появления каналов-двойников, верифицирует ресурс и способствует укреплению пользовательского доверия. Кроме того, только регистрация позволяет каналам с 10 тысячами и более подписчиков размещать рекламу и собирать донаты, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о каналах коммуникации, позволяющих "смыслы доводить", призвал ориентироваться на собственные ресурсы: "Хватит думать о Telegram, думайте о MAX!"

Тем временем российским врачам разрешили закрывать больничный через MAX. В документе Минздрава закреплено право врача задействовать "телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера" для оценки состояния здоровья пациентов. Если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены, допустимо закрыть больничный через MAX.