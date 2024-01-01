В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Критерии "Семейной ипотеки" в России нужно пересмотреть, чтобы сделать участие в этой программе доступным для значительного количества граждан. С такой инициативой выступили лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Парламентарии предлагают изменить возрастной критерий участников. Если сейчас "Семейная ипотека" доступная семьям с детьми до семи лет, предлагается гарантировать право на участие в программе россиянам с детьми до 16 лет.

Не менее важным Миронов и Лантратова считают уменьшение первого взноса по программе "Семейная ипотека". Нынешние 20% стоимости жилья непосильны для подавляющего большинства россиян. Для решения этой проблемы предлагается дать возможность россиянам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%, для начала тем, кто отдаст в залог банку свое прежнее жилье.

Наконец, предлагается уменьшить ставку по "Семейной ипотеке" с 6% до 3% годовых, а многодетным семьям — обеспечивать государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставление жилья на правах социального найма с возможностью перехода в собственность, сообщает РИА Новости.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила востребованность программы "Семейная ипотека". Количество российских семей, воспользовавшихся такой возможностью в 2025 году, выросло почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом — почти до 545 тысяч.

При этом заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал, что власти изучают предложение об увеличении лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для семей, приобретающих квартиру площадью от 60 квадратных метров. Если эта идея воплотится в жизнь, максимальная величина кредита по программе "Семейная ипотека" вырастет до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 9 миллионов рублей — в остальных субъектах Федерации.