Надежда Бабкина показала 16-летнего внука и раскрыла семейную тайну

Надежда Бабкина воспитывает троих внуков. Старшему из них исполнилось 16 лет. Георгий — любимчик артистки, и она это не скрывает.

В день рождения юноши Бабкина опубликовала их совместное фото и поделилась историй, как она придумала имя для внука. Хотя особо Надежда Георгиевна голову не ломала, просто предложила назвать мальчика в честь своего отца. Но невестке Бабкиной это не понравилось, она склонялась в сторону имени Степан.

"И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную день рождения в ресторане гостиницы "Метрополь". В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: "Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем". Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья", — поделилась певица.

По словам Надежды Георгиевны, единственный внук растет внимательным, добрым, смелым и рассудительным юношей с непоколебимым характером. Он всегда хочет сделать все по-своему, чем похож на нее. Схожесть характеров объясняется еще и тем, что внук появился на свет накануне дня рождения бабушки.

"Мы с ним так хорошо понимаем друг друга. Мы действительно очень похожи — оба активные, напористые и всегда добиваемся поставленных целей! С днем рождения, дорогой! Будь счастлив!" — обратилась Бабкина к внуку.

Трое внуков у певицы от единственного сына Данилы. Помимо Георгия в семья подрастают красавицы Вера и Марфа.