Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые атаки на объекты экспортной инфраструктуры ПАО "Газпром". Об этом рассказали в пресс-службе компании в четверг, 19 марта.

Как уточнили в "Газпроме", с 17 по 19 марта наблюдается эскалация воздушных атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

В частности, по компрессорной станции "Русская" ВСУ выпустили 22 дрона, по компрессорной станции "Казачья" — три, по компрессорной станции "Береговая" — один.

Благодаря действиям сил Министерства обороны России и мобильных оперативных групп атаки удалось отразить без ущерба для газовой инфраструктуры.

В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края рассказали про меры защиты объектов газотранспортной инфраструктуры, которые подвергались угрозе атак украинских БПЛА. Благодаря этому все системы функционируют в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Между тем источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока". Пока каких-либо деятельных шагов в связи с этим Турция не предпринимала.

Этим ВСУ не ограничиваются — националисты ведут себя, как морские пираты в отношении гражданских судов. Российский лидер Владимир Путин высказался про атаку на газовоз в Средиземном море, назвав ее террористическим актом. Киев "клюет руку" ЕС, с которой кормится, подчеркивал политик.