Роскомнадзор опроверг фейк о проблемах с блокировкой запрещенных ресурсов

Сообщения о том, что российским властям якобы недостает ресурсов для блокировки запрещенных сетевых ресурсов, являются фейком. Заявление такого содержания сделал в четверг, 19 марта, Роскомнадзор.

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о том, что некоторые заблокированные интернет-ресурсы время от времени становятся доступными, поскольку "у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета".

В Роскомнадзоре, сообщение которого приводит "Интерфакс", в ответ на это подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности.

Ранее регулятор ответил на требование парламентариев объяснить масштабные сбои в работе Telegram. У многих россиян мессенджер вообще перестал функционировать. Депутат Госдумы Александр Ющенко призвал Роскомнадзор внести ясность и прозрачность в ситуацию. Ведомство в ответ подчеркнуло, что Telegram по-прежнему не исполняет российское законодательство.

Зампред думского комитета по информационных технологиям Андрей Свинцов заявил, что постепенно Роскомнадзор примет решение о системной блокировке "всего запрещенного", что означает замедление любого трафика внутри нелегальных сервисов VPN.