Богомолов после грандиозного скандала обрушился с критикой на студентов и педагогов Школы-студии МХАТ

В январе после смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения был назначен Константин Богомолов, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер выступил с заявлением.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сообщил тогда Богомолов.

Только спустя три недели министр культуры Ольга Любимова назвала нового ректора Школы-студии. Им стал Константин Хабенский. Вероятно, Хабенский будет совмещать должность с другой работой, ведь он является художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова.

Вскоре после этого Богомолов резко высказался в адрес учебного учреждения. По его словам, современные студенты ничего не умеют: они не танцуют, не поют, не играют на музыкальных инструментах, не знают французский, у них зажатые тела.

"В Школе-студии МХАТ почему-то какое-то количество лет назад отменили французский, поэтому они не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где полно французских фраз. Я уже не говорю про Толстого", — разоряется режиссер.

Богомолов считает бессмысленными оценки по истории литературы, искусств и театра в театральных вузах. Муж Ксении Собчак считает, что нужно отчислять студентов, которые не освоили программу по этим предметам.

"Преподаватели работают по принципу "талантливый – ладно, иди". На уровне "ну что-нибудь ты хоть прочитал из этой программы?". Не читал — свободен. И диплом не получишь, и будешь отчислен. Хватит липовых оценок", — призвал Богомолов.

В целом режиссер считает современных артистов профнепригодными. "У нас из театрального училища выходят люди, которые в лучшем случае талантливы. Я уже молчу про то, что они профильное образование плохо осваивают", — возмутился Константин.

Богомолов недоволен и тем, как преподают в той же Школе-студии МХАТ. Он призвал вспомнить старых педагогов и быть требовательным к студентам, чтобы воспитать профессионалов. "Меня воспитали встречи с мощнейшими диктаторскими энергиями. Гончаров, Захаров, Табаков, с которыми не забалуешь, которые так прессовали... И я закалялся в этом прессе. И чем больше я знал, тем больше понимал, что не знаю", — цитирует режиссера "Абзац".