Китай сделал громкое заявление об убийствах политиков в Иране

Пекин последовательно выступает против применения насилия в международных отношениях. Такое заявление сделал в четверг, 19 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Чиновник отреагировал на заявление Израиля о том, что израильским военным не требуется согласовывать убийства иранских чиновников с политическим руководством.

Как подчеркнул Линь Цзянь, "Китай был шокирован соответствующим заявлением", поскольку считает убийства иранских государственных руководителей и нападения на гражданские цели неприемлемыми.

КНР призывает участников конфликта на Ближнем Востоке без промедления прекратить боевые действия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в регионе, сообщает РИА Новости.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что политическая система страны устойчива и не зависит от конкретных людей — убийства отдельных лиц не способны дестабилизировать исламскую республику.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заверил, что американские власти при решении начать военную операцию против Ирана "не нацеливались" на духовного лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи. Из этого предлагают сделать вывод о том, что Соединенные Штаты "не предпринимают действий по смене правительства в Иране".