Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном времени для беременности

Россиянок нужно информировать о том, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка приходится для женщины на возраст с 18 до 35 лет. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения России по диспансеризации лиц репродуктивного возраста.

В документе подчеркивается, что женщинам, у которых нет хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития, необходимо давать рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи.

Наряду с разъяснениями относительно оптимального возраста деторождения предлагается обращать внимание женщин на значение сбалансированного питания и достаточного получения микронутриентов, особенно важных в период планирования и подготовки к беременности.

Также во время диспансеризации нужно напоминать, как опасно употребление любых психоактивных веществ. Медики должны призывать женщин вести активный образ жизни и соблюдать режим дня, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Римма Утяшева рассказала, что оптимальным возрастом для женщины с точки зрения деторождения является диапазон с 22 до 27 лет: "За эти годы можно троих родить спокойно". При желании и физических возможностях женщина может забеременеть и "потом, от души, до 47 (лет)", а "у мужчины считается у нас репродуктивное здоровье бесконечным".

Заместитель российского министра здравоохранения Евгения Котова отмечала, что гинеколог и уролог-андролог должны проводить профилактические осмотры девочек и мальчиков соответственно с 13 лет. Эксперт объяснила это тем, что у современных детей период становления и созревания половой и репродуктивной функций начинается раньше.