Израильские военные намеренно ударили по журналистам RT в Ливане

Израильские военные нанесли удар по месту проведения репортажа журналистами RT в Ливане намеренно. В Москве ожидают реакции международных организаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно о ранении главы бюро RT в Ливане Стива Суини и оператора его съемочной группы. Как рассказал оператор, журналистов обстреляли целенаправленно, несмотря на то, что на них были надеты жилеты с опознавательным знаком "Пресса", передает ТАСС.

Захарова пожелала журналистам RT скорейшего выздоровления. Она заявила: инцидент нельзя назвать случайным – тем более на фоне убийства двух сотен журналистов в Газе. Дипломат подчеркнула, что ракета попала не в какой-то важный стратегический военный объект, а в место поведения репортажа.