Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в эстонское Министерство иностранных дел. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства в четверг, 19 марта.

Таллин передал российскому дипломату ноту протеста в связи с якобы допущенным Россией вторжением в воздушное пространство Эстонии. МИД прибалтийского государства утверждает, что российский истребитель нарушил воздушные границы страны вблизи острова Вайндлоо 18 марта, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российского посла в Кишиневе Олега Озерова вызвали в МИД Молдовы после нового инцидента с неизвестными беспилотниками. Дипведомство республики обвинило Москву в грубом нарушении воздушного пространства и создании риска для безопасности.

В феврале неопознанные летающие объекты напугали польских военных. Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что радиолокационные системы зафиксировали нечто похожее на воздушные шары. Подчеркивалось, что эти объекты не представляли угрозы для безопасности воздушного движения и для мирного населения.