Выяснилось, какой подарок США сделали России и Путину

Военная операция США "Эпическая ярость" против Ирана стала настоящим подарком для России и ее лидера Владимира Путина. Теперь у Москвы намного больше шансов добиться своего в переговорном процессе по Украине.

Как пишет Asia Times, если "до иранской войны казалось, что Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям", то теперь ситуация изменилась. Интерес США к Украине упал, а отказ европейцев участвовать в разблокировке Ормузского пролива лишил Вашингтон желания участвовать в антироссийской кампании.

В этих условиях у Владимира Путина в контексте спецоперации на Украине "больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке (президента США Дональда) Трампа". Упрочить свои позиции Москва может предложением Вашингтону лакомых условий экономического сотрудничества по завершении украинского конфликта, подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп неуклюже пошутил о предполагаемой военной помощи Ирану со стороны России. Американский политик допустил, что российский лидер Владимир Путин "помогает им немного", поскольку "он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине". Как отметил Трамп, это "по справедливости".

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает "очень недобрые предчувствия" о будущем Украины, поскольку "наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются" из-за военной операции США против Ирана.