Марина Коташенко родила младшего сына не от Градского: в этом уверены старшие дети музыканта

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Народный артист России работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких музыканту людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей. Сейчас Александру 11 лет, а Ивану — 7 лет. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40.

Ольга и старшие дети Градского выиграли во втором кассационном суде важный процесс в серии споров по разделу наследства. Об этом рассказал адвокат семьи Шота Горгадце.

"До того, как мы взяли этот кейс в работу, доля "новой семьи" Градского составляла около 70% всего имущества. В результате нашей работы доля нашего оппонента Марины Коташенко и младших детей Александра Градского уменьшилась примерно в два раза и составила около 30% от имущественного комплекса", — заявил юрист.

Но даже получив 70% наследства, первая семья музыканта не намерена прекращать суды. Дело в том, что хоть Градский и прожил с Коташенко 18 лет, официально они оформили отношения лишь за месяц до смерти артиста. Теперь старшие дети музыканта сомневаются в том, что Марина родила младшего сына от мужа. Этот вопрос и будут решать в суде в ближайшее время.

"На рассмотрении находится еще это серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Градским есть большие сомнения!" — заявил Горгадце.

Кроме того, адвокат напомнил, что спустя два месяца после похорон музыканта из его дома пропали 100 миллионов рублей, которые он хранил наличными. В связи с этим вдову могут признать "недостойной наследницей", а также завести дело о краже.