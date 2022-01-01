Глава "Газпрома" предупредил о масштабных потрясениях в энергетике

События последних дней на объектах энергетики в регионе Ближнего Востока экстраординарны. Они ведут к неимоверно масштабным и долговременным последствиям, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

На открытии торгов европейской биржи 19 марта цена газа впервые с декабря 2022 года превысила 850 долларов за 1 тысячу кубических метров. То есть, цена подскочила почти на 200 долларов по сравнению с завершением предыдущей торговой сессии. Рост котировок с начала дня превышает 30% - это реакция на удары по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока.

По словам Миллера, на энергетических рынках настало время "быков" - игроков, которые ждут роста. Они, по словам главы "Газпрома", пашут в три пота. В то время как "медведи" - ожидающие падения игроки – отдыхают, приводит слова Миллера ТАСС.