Вашингтон допустил частичное снятие санкций с иранской нефти

Часть иранской нефти в скором времени могут вывести из-под санкций. Речь идет о 140 баррелях углеводородов, которые находятся на танкерах, в море, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

В эфире телеканала Fox Business Бессент также допустил, что Вашингтон выдаст на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на мировом рынке. Сегодня цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 9 марта.

Боевые действия США и Израиля против Ирана привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. Ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива заблокирован, что привело к рекордным ценам на энергоносители.