Ближний Восток: обстрел журналистов, взаимные удары на уничтожение, гибнут мирные

Ракета, выпущенная боевым самолетом Израиля, взорвалась в паре десятков метров от журналистов телеканала RT. Они снимали репортаж на мосту, на юге Ливана. Вдали от военных объектов и уж тем более баз группировки "Хезболла". Репортёр Стив Суини и оператор Али Рида получили ранения. Доставлены в ближайшую больницу. Угрозы их жизням нет.

"На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более, что ракета попала не в "важный стратегический военный объект", а в место проведения репортажа", - отреагировала Мария Захарова.

Центральное командование США опубликовало видеокадры поражения военных кораблей и быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции. Пока никто из союзников не пришел на помощь американскому ВМФ, они сами, как заявили в Пентагоне, пытаются бороться с противником в Ормузском проливе.

"Мы продолжаем искать и уничтожать хранилища мин и военно-морские склады боеприпасов. Мы продолжаем искать и уничтожать плавучие средства. Уже потоплены 120 судов и 44 минных заградителя. Штурмовая авиация сейчас участвует в боях на южном фланге: выслеживает и уничтожает иранские быстроходные ударные катера в Ормузском проливе. Кроме того, к боям на южном фланге присоединились вертолеты "Апачи", - сказал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

После ракетной атаки спасатели и волонтеры разбирают завалы в густонаселенных районах Тегерана. Дома стоят очень близко друг к другу, и одна взрывная волна сносит сразу несколько строений.

"Мы вошли в этот жилой район с группой спасателей и собаками-ищейками. Нам удалось вытащить одного человека живым с четвертого этажа. Ещё мы нашли тело погибшей девушки на том же этаже. А также тела нескольких женщин", - рассказал руководитель группы спасателей.

Собаки указали место, а спасатели, руками раскопав раскрошившийся бетон, смогли достать из-под обломков уцелевшего ребенка. Он ранен, без сознания, но самое главное - жив. Это результат удара в иранской провинции Южный Хорасан.

А на окраине израильского города Хеврон погибли шесть женщин, они прятались в парикмахерской. Еще один человек скончался от ранения в Ашкелоне. Пострадавших от осколков как минимум 15. Стены квартиры в Тель-Авиве выглядят так, словно их картечью расстреливали в упор. Фасады дома вынесло. В бетонных перекрытиях - огромные пробоины.

Как заявили в Тегеране, они достойно ответили на удар израильской армии по нефтегазовому месторождению Южный парс, которое для Ирана имеет ключевое значение - обеспечивает до 80 процентов электроэнергии страны. Дональд Трамп, комментируя удар изралитян по Южному парсу, заявил, что те это сделали, ни с кем не посоветовавшись. И больше так не будут.

Иран атаковал нефтеперерабатывающий заводу в порту Янбу на побережье Красного моря в Саудовской аравии. Из-за блокады Ормузского пролива через эту гавань идет значительная доля поставок нефти из региона в обход зоны боевых действий. Мощный пожар в вспыхнул и в городе Рас-Лаффан в Катаре. Там расположен крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа, которое даёт почти четверть всех мировых поставок СПГ.