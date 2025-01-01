Путин обратился к прокурорам: уязвимые группы должны быть защищены, борьба с экстремизмом - усилена

Владимир Путин 19 марта принял участие в заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Прокуроры всех уровней провели большую и результативную работу в 2025 году, заявил президент. Он также отметил важность сохранения и развития положительных тенденций, достигнутых Генпрокуратурой за последние годы.

Как подчеркнул глава государства, реакция прокуратуры на нарушения в отношении детей и других социально уязвимых групп должна быть незамедлительной, а вся система помощи участникам СВО - прозрачной, понятной и доступной.

Путин поручил внимательно следить за выделением компенсаций и выплат пострадавшим в приграничье от атак ВСУ. Он добавил, что военные прокуроры должны содействовать укреплению правопорядка в армии.

Ни должностное положение, ни статус, ни даже прошлые заслуги не могут быть оправданием нарушения закона, указал президент.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на ответственность ГП в борьбе с экстремизмом и терроризмом: число преступлений террористической направленности возросло за год, над борьбой с ними нужно работать.

Число коррупционных преступлений в прошлом году выросло на 12,3%, также отметил глава государства.

Вместе с тем Владимир Путин призвал Генпрокуратуру контролировать расходование средств, направленных на гособоронзаказ и расширение мощностей ОПК, а также следить за качеством работы предприятий ОПК и соблюдением ими законодательства.