Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас – идиотка. К такому выводу пришел ирландский журналист Чей Боуз, проанализировав последние рекомендации евродипломата Венгрии.

Чейз отреагировал на заявление Каллас о предложении Евросоюза найти Венгрии альтернативные источники поставок нефти. По его словам, "идиотка Каллас" посоветовала Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые заблокированы из-за действий киевского режима.

Журналист напомнил, что Хорватия сама не добывает ни капли нефти. В то же время, страна готова поставлять нефть через свою территорию – однако цена углеводородов при этом будет в пять раз выше стандартной.