Выезжающих за рубеж россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Россия в полной мере обеспечивает себя авиационным керосином. Внутрироссийские авиперевозки не подорожают из-за скачка цен на топливо и стоимости билетов у международных авиакомпаний, заявил председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

Ранее был опубликован прогноз аналитиков Goldman Sachs. Они считают, что масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные перекрытием Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива. Однако, по словам Смирнова, на Россию эта тенденция не распространится: добываемой нефти вполне хватает для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности, передает НСН.

Однако подорожание может коснуться билетов на российские воздушные суда, вылетающие за границу. Им приходится заправляться в зарубежном аэропорту. В случае длительных рейсов самолетам требуется большая заправка - что в ситуации дорожающего керосина может повлиять на стоимость перелетов вне России.