Хегсет заявил о ликвидации подводного флота Ирана

Иранский подводный флот полностью уничтожен, утверждает шеф Пентагона. По словам Пита Хегсета, Соединенные Штаты вывели из строя военные порты исламской республики.

Как сказал Хегсет на брифинге о ходе операции "Эпическая ярость", у Ирана было 11 субмарин, они уничтожены. США на прошлой неделе утверждали, что практически полностью уничтожили иранский флот. Однако тогда в Тегеране это опровергли.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Иран в ответ бьет по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока, передает РИА Новости.