Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на пятницу, 20 марта, 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, 14 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

Украинские националисты цинично выбирают мишенями для ударов мирных жителей и гражданские объекты. В частности, ВСУ атаковали с помощью летательного беспилотника детский сад "Солнышко" в Скадовском округе Херсонской области. К счастью, удалось избежать жертв, из детсада эвакуировали 35 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что также активизировались атаки украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов в Черном море — "Турецкого" и "Голубого" потоков. Политик назвал эти действия бездумными и безответственными "в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно".