Информация о ходе спецоперации. Российские военные, уверенно наступая по всему фронту, наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ в тылу и на передовой.

Мощно бьет по врагу с воздуха армейская авиация. Вот к вылету готовится сверхзвуковой Су-34. Экипаж истребителя работает по заданным координатам. Бомбы ложатся точно в цель.

Никаких шансов не оставляют противнику расчеты войск беспилотных систем. Это кадры из Харьковской области, операторы FPV-дронов атакуют и ликвидируют неприятельский пункт управления БПЛА, замаскированный в полуразрушенном здании. Серьезный урон ВСУ наносит ствольная артиллерия. 130-миллимитровые осколочно-фугасные снаряды достают укрепленные позиции неонацистов на дистанции более 25 километров.

Надежное прикрытие от вражеских атак с воздуха наземным подразделениям обеспечивают зенитные расчеты. Как только на экранах радаров ракетного комплекса "Бук- М3" появляется неприятельская цель, ее тут же берут на сопровождение и ликвидируют, лишая врага малейшей возможности нанести удар по нашим бойцам на передовой и в тылу.