Кроссовер сбил мать с двумя детьми на тротуаре в Петербурге

Три человека пострадали в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Кроссовер выехал на тротуар и сбил женщину с двумя дочерьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД России.

По данным агентства, инцидент произошел в 14:33 мск в городе Пушкине. Водитель 1946 года рождения по неустановленной причине не справился с управлением автомобилем "Субару". Возле дома 56 по Оранжерейной улице он выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.

Пострадали 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии. Водитель получил незначительные ушибы.